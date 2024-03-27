НБУ може відмовитися від прив’язки курсу гривні до долара

Зростання ролі євро у розрахунках в Україні може призвести до того, що в недалекому майбутньому Національний банк відмовиться від долара як основної валюти курсової прив’язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НБУ.

Згідно з повідомленням, Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків 28 лютого вперше провела перший періодичний огляд індикаторів валютного ринку (офіційного курсу гривні до іноземних валют, облікової ціни банківських металів та довідкового значення курсу гривні до долара США).

Як зазначили учасники засідання, валютна структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти. Водночас у сегменті операцій банків з клієнтами частка угод в євро в загальному обсязі ще з довоєнних часів має тенденцію до зростання. Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро упритул наблизилася до 50%.

"Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки", - повідомили в НБУ.

А на нинішньому етапі, як відзначили зовнішні члени Ради оверсайту, учасники ринку вже відчувають потребу в розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12 годину.

За підсумками здійсненого огляду зроблено такі висновки:

індикатори валютного ринку України та методологія їх розрахунку наразі відповідають умовам та потребам ринку, водночас доцільно доповнити їх розрахунком довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12 годину;

доцільно перейти до єдиного (щоденного) переліку валют для встановлення офіційного курсу гривні, а також припинити надсилання інформації про встановлений офіційний курс абонентам системи електронної пошти НБУ.

Рада оверсайту

Періодичний огляд індикаторів валютного ринку - спеціальна процедура, метою якої є оцінка наявності структурних зрушень на ринку та/або виникнення інших підстав, що можуть свідчити про необхідність заміни існуючих індикаторів, коригування їх методології або інших важливих аспектів, пов’язаних з їх розрахунком та оприлюдненням (час розрахунку, порядок публікації тощо). Періодичний огляд здійснює Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків. Вперше він був проведений у лютому 2024 року.

Курс долара

Міжнародний валютний фонд вважає, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто є фіксованим, попри те, що де-юре валютний курс є плаваючим.

Як наголошується в Меморандумі, з 3 жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості. Офіційний обмінний курс щодо долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку.

"Хоча НБУ допустив більшу гнучкість обмінного курсу з жовтня 2023 року, необхідні додаткові спостереження, щоб визначити його нову тенденцію. До того часу режим обмінного курсу де-факто буде класифікований як фіксований", - йдеться у Меморандумі.

За даними МВФ офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют. Офіційні курси валют публікуються щодня на сайті НБУ не пізніше 15:30 дня розрахунку і набувають чинності наступного робочого дня.