НБУ снизил учетную ставку в четвертый раз подряд из-за замедления инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15% годовых с 15 декабря 2023 года. Таким образом, НБУ продолжил цикл снижения учетной ставки, начатый в июле.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube .

"Это решение согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений", - сказал он.

Инфляция в Украине

Рост потребительских цен в Украине в ноябре замедлился до 5,1%. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

Кроме того, в Украине улучшились инфляционные ожидания: финансовые аналитики в декабре 2023 года улучшили ожидания роста цен в течение следующих 12 месяцев до 8,4% с 8,8%. Кроме того, население ждет инфляцию в 9,1% (данные за ноябрь).

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 года с 10,6% до 5,8%. В то же время на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5 до 9,8%.

Изменение ставки

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ снизил ставку до 22%. В сентябре НБУ снизил ставку до 20%, а в октябре - до 16%.

Ранее НБУ сообщал, что все члены Комитета по монетарной политике (КМП) видят возможность дополнительного смягчения процентной политики при успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму и отсутствия заметного ухудшения баланса рисков. Большинство членов КМП ожидали снижения учетной ставки на 1 п.п. до 15% в декабре с соответствующей корректировкой других ставок НБУ по операциям с банками.

Учетная ставка

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Посредственно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, посредством которого НБУ влияет уровень инфляции, есть учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции за 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.