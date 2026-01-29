НБУ знизив облікову ставку до 15%: чому він це зробив

Правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку із 15,5% до 15% на фоні помірного рівня інфляції та її прогнозованого зниження на кінець цього року до рівня 7,5%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови НБУ Андрій Пишного, які він сказав під час прес-конференції.
"Національний банк України знизив облікову ставку до 15%. Правління вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, враховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків пов'язаних із зовнішнім фінансуванням", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.
Такий крок узгоджується із стратегією НБУ щодо приведення інфляції до 5% та підтримання економіки.
Пишний повідомив, що у грудні 2025 року інфляція знизилася до 8% у річному вимірі. "Така динаміка зумовлювалася ефектом вищих врожаїв, а також певним зменшення тиску на ринку праці та збереження стійкої ситуації на валютному ринку", - сказав голова НБУ.
"Інфляція буде помірною у 2026 році, а надалі буде перебувати близькою до цілі у 5% з її досягненням у середині 2028 року”, - сказав Пишний та дав прогноз щодо зниження інфляції на кінець 2026 року - до 7,5%.
Нагадаймо, НБУ тримав облікову ставку на рівні 10% з початку повномасштабної війни та підвищив її до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку до 15%.
НБУ знижував ставку і у 2024 році. З червня минулого року він тримав є її незмінною на рівні 13%, але в грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%. У січні 2025 року ставку підвищено 14,5%, березні - до 15,5%. У грудні минулого року правління НБУ прийняло рішення продовжити цей рівень ставки, оскільки інфляційні очікування залишалися підвищеними. До того ж, на кінець 2025 року початкова вартість грошей на рівні 15,5% дозволяла зберегти дохідність інструментів у гривні.