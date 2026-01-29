НБУ снизил учетную ставку до 15%: почему он это сделал

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 15,5% до 15% на фоне умеренного уровня инфляции и ее прогнозируемого снижения на конец этого года до уровня 7,5%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы НБУ Андрей Пышного, которые он сказал во время пресс-конференции.
"Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 15%. Правление решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.
Такой шаг согласуется со стратегией НБУ по приведению инфляции до 5% и поддержания экономики.
Пышный сообщил, что в декабре 2025 года инфляция снизилась до 8% в годовом измерении. "Такая динамика обусловлена эффектом высоких урожаев, а также определенным уменьшение давления на рынке труда и сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке", - сказал глава НБУ.
"Инфляция будет умеренной в 2026 году, а в дальнейшем будет находиться близкой к цели в 5% с ее достижением в середине 2028 года", - сказал Пышный и дал прогноз по снижению инфляции на конец 2026 года - до 7,5%.
Напомним, НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала полномасштабной войны и повысил ее до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ начал снижать ставку до 15%.
НБУ снижал ставку и в 2024 году. С июня прошлого года он держал ее неизменной на уровне 13%, но в декабре 2024 года НБУ повысил ставку до 13,5%. В январе 2025 года ставка повышена 14,5%, в марте - до 15,5%. В декабре прошлого года правление НБУ приняло решение продлить этот уровень ставки, поскольку инфляционные ожидания оставались повышенными. К тому же, на конец 2025 года начальная стоимость денег на уровне 15,5% позволяла сохранить доходность инструментов в гривне.