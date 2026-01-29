НБУ снизил учетную ставку до 15%: почему он это сделал

"Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 15%. Правление решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Такой шаг согласуется со стратегией НБУ по приведению инфляции до 5% и поддержания экономики.

Пышный сообщил, что в декабре 2025 года инфляция снизилась до 8% в годовом измерении. "Такая динамика обусловлена эффектом высоких урожаев, а также определенным уменьшение давления на рынке труда и сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке", - сказал глава НБУ.

"Инфляция будет умеренной в 2026 году, а в дальнейшем будет находиться близкой к цели в 5% с ее достижением в середине 2028 года", - сказал Пышный и дал прогноз по снижению инфляции на конец 2026 года - до 7,5%.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка НБУ - это индикатор первичной стоимости денег. Она определяет стоимость кредитного ресурса, который может предоставляться со стороны НБУ в адрес коммерческих банков. Соответственно, последние устанавливают стоимость своих кредитов и депозитов, учитывая показатель учетной ставки. Как правило, коммерческие банки начинают менять свои ставки после соответствующего решения НБУ с задержкой месяц-полтора.