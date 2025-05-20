НБУ знизив курси долара та євро

Прогноз курсу

Аналітики інвесткомпанії ICU зазначають, що дефіцит валюти на ринку залишається великим. Однак НБУ прагне забезпечувати достатню, а може й надлишкову пропозицію валюти на ринку, щоб зберігати гривню міцною.

За їхнім прогнозом, протягом кількох місяців курс долара суттєво не зміниться. Девальвація гривні очікується наприкінці року.

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