НБУ снизил курсы доллара и евро

Официальный курс на 21 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4851 гривен за 1 доллар (-0,0909 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,6521 гривен за 1 евро (-0,2041 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,45-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.