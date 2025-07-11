НБУ знизив курси долара і євро на 14 липня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта впала нижче рівня 49 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 14 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7842 гривень за 1 долар (-0,0390 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,8416 гривень за 1 євро (-0,1334 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,76-41,79 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс до 41,00 гривень, курс євро впав до 49,30 гривень.
Долар США сьогодні зміцнився стосовно більшості основних валют. Президент США Дональд Трамп посилив тарифну напруженість, оголосивши про введення 35%-вого мита на деякі товари з Канади. Ескалація ситуації вносить нову хвилю невизначеності.
Курс євро впав 1,1690, що нижче максимуму в 1,1810 на початку липня, коли курс євро в Україні встановив рекорд у 49,40 гривень.
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