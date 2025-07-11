НБУ знизив курси долара і євро на 14 липня

Курс євро-долар

Долар США сьогодні зміцнився стосовно більшості основних валют. Президент США Дональд Трамп посилив тарифну напруженість, оголосивши про введення 35%-вого мита на деякі товари з Канади. Ескалація ситуації вносить нову хвилю невизначеності.

Курс євро впав 1,1690, що нижче максимуму в 1,1810 на початку липня, коли курс євро в Україні встановив рекорд у 49,40 гривень.

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