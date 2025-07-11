НБУ снизил курсы доллара и евро на 14 июля

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта упала ниже уровня 49 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 14 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7842 гривен за 1 доллар (-0,0390 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,8416 гривен за 1 евро (-0,1334 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос до 41,00 гривен, курс евро упал до 49,30 гривен.
Доллар США сегодня укрепился по отношению к большинству основных валют. Президент США Дональд Трамп усилил тарифную напряженность, объявив о введении 35%-ной пошлины на некоторые товары из Канады. Эскалация ситуации вносит новую волну неопределенности.
Курс евро упал 1,1690, что ниже максимума в 1,1810 в начале июля, когда курс евро в Украине установил рекорд в 49,40 гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.