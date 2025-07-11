НБУ снизил курсы доллара и евро на 14 июля

Официальный курс на 14 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7842 гривен за 1 доллар (-0,0390 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,8416 гривен за 1 евро (-0,1334 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 41,00 гривен, курс евро упал до 49,30 гривен.