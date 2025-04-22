НБУ знизив курс злотого до гривні після рекорду

Офіційний курс на 23 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,148 гривень за 1 злотий (-0,0254 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала після історичного максимуму.

Офіційний курс на 23 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5185 гривень за 1 долар (+0,1400 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,7131 гривень за 1 євро (-0,0522 грн).