НБУ снизил курс злотого к гривне после рекорда

Официальный курс на 23 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 11,148 гривен за 1 злотый (-0,0254 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела после исторического максимума.

Официальный курс на 23 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5185 гривен за 1 доллар (+0,1400 грн).

Официальный курс евро составит 47,7131 гривен за 1 евро (-0,0522 грн).