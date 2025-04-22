ua en ru
Вт, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Долар в Україні подорожчав, євро впав після максимуму

Україна, Вівторок 22 квітня 2025 15:41
UA EN RU
Долар в Україні подорожчав, євро впав після максимуму Фото: курс долара зріс на 14 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5185 гривень за 1 долар (+0,1400 грн).
Долар в Україні подорожчав, євро впав після максимуму

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,7131 гривень за 1 євро (-0,0522 грн).
Долар в Україні подорожчав, євро впав після максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,58-41,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар в Україні подорожчав, євро впав після максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,55 гривень, євро зріс до 47,95 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, дефіцит валюти різко зменшився минулого тижня завдяки меншому попиту на валюту.

У роздрібному сегменті вперше з серпня 2023 року продаж валюти перевищив купівлю, і населення продало на 32 млн доларів більше, ніж купило.

"За таких умов НБУ має ще менше причин для переходу до поступового ослаблення гривні та за більшої міжнародної допомоги може зберігати курс близьким до поточного рівня ще тривалий час", - йдеться в огляді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Остання спроба Трампа? Чи близькі США до угоди про мир в Україні і що задумав Путін
Остання спроба Трампа? Чи близькі США до угоди про мир в Україні і що задумав Путін
DAILY
Демограф Олександр Гладун: Щоб зберегти населення, українкам потрібно народжувати по троє дітей
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Демограф Олександр Гладун: Щоб зберегти населення, українкам потрібно народжувати по троє дітей