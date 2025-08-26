НБУ знизив курс злотого до гривні

Офіційний курс на 27 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3285 гривень за 1 злотий (-0,0440 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.