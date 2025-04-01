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НБУ знизив курс злотого до гривні

Україна, Вівторок 01 квітня 2025 15:44
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НБУ знизив курс злотого до гривні Фото: курс злотого впав на 6 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання протягом двох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,6538 гривень за 1 злотий (-0,0622 грн).
НБУ знизив курс злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на перший день квітня. Долар продовжує дешевшати.

Офіційний курс на 31 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4228 гривень за 1 долар (-0,0559 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,8278 гривень за 1 євро (+0,0806 грн).

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