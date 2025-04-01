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НБУ снизил курс злотого к гривне

Украина, Вторник 01 апреля 2025 15:44
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НБУ снизил курс злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 6 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста в течение двух дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,6538 гривен за 1 злотый (-0,0622 грн).
НБУ снизил курс злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,70 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на первый день апреля. Доллар продолжает дешеветь.

Официальный курс на 31 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4228 гривен за 1 доллар (-0,0559 грн).

Официальный курс евро составит 44,8278 гривен за 1 евро (+0,0806 грн).

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