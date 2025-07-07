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НБУ знизив курс польського злотого до гривні

Україна, Понеділок 07 липня 2025 16:16
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НБУ знизив курс польського злотого до гривні Фото: курс злотого впав на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5424 гривень за 1 злотий (-0,0241 грн).
НБУ знизив курс польського злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,40 гривень і продають по 11,70 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала, але коштує дорожче 49 гривень.

Офіційний курс на 8 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7975 гривень за 1 долар (+0,0634 грн).

Офіційний курс євро становитиме 49,0285 гривень за 1 євро (-0,0925 грн).

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