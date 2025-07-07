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Долар пішов угору, євро - дорожче 49 гривень: НБУ встановив офіційні курси

Україна, Понеділок 07 липня 2025 15:44
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Долар пішов угору, євро - дорожче 49 гривень: НБУ встановив офіційні курси Фото: курс долара зріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала, але коштує дорожче 49 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7975 гривень за 1 долар (+0,0634 грн).
Долар пішов угору, євро - дорожче 49 гривень: НБУ встановив офіційні курси

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 49,0285 гривень за 1 євро (-0,0925 грн).
Долар пішов угору, євро - дорожче 49 гривень: НБУ встановив офіційні курси

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар пішов угору, євро - дорожче 49 гривень: НБУ встановив офіційні курси

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,95 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,50 гривень.

Дані НБУ

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в червні 2025 року зріс на 0,2% до 41,61 гривень.

За рік долар подорожчав на 1,9%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,0%.

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