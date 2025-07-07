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НБУ снизил курс польского злотого к гривне

Украина, Понедельник 07 июля 2025 16:16
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НБУ снизил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,5424 гривен за 1 злотый (-0,0241 грн).
НБУ снизил курс польского злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,40 гривен и продают по 11,70 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подешевела, но стоит дороже 49 гривен.

Официальный курс на 8 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7975 гривен за 1 доллар (+0,0634 грн).

Официальный курс евро составит 49,0285 гривен за 1 евро (-0,0925 грн).

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