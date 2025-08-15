НБУ знизив курс долара на вихідні на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні - на 11 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара на 18 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3401 гривень за 1 долар (-0,1099 грн).
Офіційний курс євро становить 48,3059 гривень за 1 євро (-0,1346 грн).
На міжбанку сьогодні курс знизився на 20 копійок до 41,22-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям 14 серпня.
На готівковому ринку курс продажу долара зменшився на 6 копійок до 41,60 гривень, курс продажу євро також знизився на 19 копійок - до 48,64 гривень.
Офіційний курс долара з 1 січня цього року знизився на 69 копійок або 1,6% - з 42,03 до 41,34 гривень. Водночас курс євро зріс на 4,62 гривні або 106% - з 43,69 до 48,31 гривні. Насамперед, це пояснюється зниженням курсу євро до долара, який встановлює Європейський центральний банк. За період з 1 січня по 15 серпня курс євро зріс на 13% з 1,0321 до 1,169 доларів.