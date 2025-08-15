НБУ знизив курс долара на вихідні на 11 копійок

Динаміка курсу за 2025 рік

Офіційний курс долара з 1 січня цього року знизився на 69 копійок або 1,6% - з 42,03 до 41,34 гривень. Водночас курс євро зріс на 4,62 гривні або 106% - з 43,69 до 48,31 гривні. Насамперед, це пояснюється зниженням курсу євро до долара, який встановлює Європейський центральний банк. За період з 1 січня по 15 серпня курс євро зріс на 13% з 1,0321 до 1,169 доларів.