НБУ снизил курс доллара на 11 копеек

Динамика курса за 2025 год

Официальный курс доллара с 1 января этого года снизился на 69 копеек или 1,6% - с 42,03 до 41,34 гривен. В это же время, курс евро вырос на 4,62 гривны или 106% - с 43,69 до 48,31 гривны. В первую очередь, это объясняется снижением курс евро к доллару, который устанавливает Европейский центральный банк. За период с 1 января по 15 августа курс евро вырос на 13% с 1,0321 до 1,169 долларов.