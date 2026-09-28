НБУ снизил курс доллара и евро: как подорожание горючего повлияет на валютный рынок Украины

Во вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины установил новые официальные курсы доллара и евро. Обе валюты подешевели по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как изменились официальные курсы валют и как подорожание нефти может повлиять на валютный рынок Украины, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

Во вторник, 29 сентября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,81 грн. В понедельник, 28 сентября, американская валюта обошлась в 44,84 грн. Таким образом, доллар подешевел на 3 копейки.

Официальный курс евро на 29 сентября составляет 50,97 грн. Накануне европейская валюта обошлась в 51,13 грн. За день курс евро снизился на 16 копеек.

Фото: официальный курс валют НБУ на 29 сентября (инфографика РБК-Украина)

Как подорожание нефти повлияет на валютный рынок Украины

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, высокие цены на энергоносители могут увеличить спрос на иностранную валюту в Украине. Поскольку страна импортирует значительные объемы горючего, длительное удорожание нефти будет постепенно повышать потребность импортеров в валюте.

В то же время, это влияние не будет мгновенным. Между изменением мировых котировок и реакцией украинского валютного рынка есть определенная задержка, связанная с закупочными контрактами, логистикой и формированием внутренних запасов. В течение нескольких недель влияние этого фактора может стать более заметным.