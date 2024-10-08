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НБУ знизив курс долара після невеликого зростання

Київ, Вівторок 08 жовтня 2024 16:00
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НБУ знизив курс долара після невеликого зростання Фото: курс долара знову трохи опустився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Національний банк України знову опустив офіційний курс долара до гривні після невеликого зростання. До того він трохи подорожчав після дводенного зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1756 грн. за 1 долар (-0,0205 грн).

НБУ знизив курс долара після невеликого зростання

bank.gov.ua

Офіційний курс євро встановлено на позначці 45,2437 гривень за 1 євро (+0,0227 грн).

НБУ знизив курс долара після невеликого зростання

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс перебував на позначках 41,16-41,19 грн/долар (купівля-продаж). Це на одну копійку вище порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знизив курс долара після невеликого зростання

udinform.com

На готівковому ринку курс долара опустився на 7 копійок - до 41,43 гривень .

Прогноз курсу

Цього тижня суттєвих курсових коливань не прогнозується.

Як розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна, коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,1-41,7 грн/долар і 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,9 грн /долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 0,3-0,5 грн. А середні відхилення будуть у межах 2% від стартового курсу тижня.

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