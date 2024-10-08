НБУ знизив курс долара після невеликого зростання
Національний банк України знову опустив офіційний курс долара до гривні після невеликого зростання. До того він трохи подорожчав після дводенного зниження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 9 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1756 грн. за 1 долар (-0,0205 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро встановлено на позначці 45,2437 гривень за 1 євро (+0,0227 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс перебував на позначках 41,16-41,19 грн/долар (купівля-продаж). Це на одну копійку вище порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара опустився на 7 копійок - до 41,43 гривень .
Прогноз курсу
Цього тижня суттєвих курсових коливань не прогнозується.
Як розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна, коридори допустимих валютних змін становитимуть 41,1-41,7 грн/долар і 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,9 грн /долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).
Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 0,3-0,5 грн. А середні відхилення будуть у межах 2% від стартового курсу тижня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.