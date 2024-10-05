Яким буде курс долара наступного тижня: прогноз банкіра

За всіма ознаками до середини жовтня ситуація на валютному ринку України залишатиметься більш-менш на звичному рівні.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, діятиме режим керованої гнучкості, що унеможливлює різкі валютні зміни. Крім того, на ринку зберігатиметься різновекторність: після періоду зростання обов’язково настане період курсового зниження і навпаки. Щоденні зміни залишаться незначними, але можуть мати накопичувальний.

"Учасники ринку, так чи інакше, у своїх діях зважатимуть на офіційні прогнози, згідно з якими до кінця року офіційний курс валют навряд чи перетне позначку в 42,1 грн/долар", - сказав він.

Лєсовий вважає, що курс валют залежатиме від низки економічних та воєнних факторів. Однак саме завдяки дійсному режиму керованої гнучкості регуляторові вдається пом’якшувати вплив таких чинників.

"Ринок може зважати на вже озвучені курсові прогнози на 2025 рік. Однак поки ще зарано говорити про те, як вони вже зараз можуть вплинути, перш за все, покупців валюти. На ринку зберігатиметься паритет між попитом і пропозицією", - додав він.

Прогноз курсу

Банкір прогнозу, що основні характеристики ринку валют із 7 по 13 жовтня залишаться без суттєвих змін

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,1-41,7 грн/долар та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,9 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Найголовніший висновок і водночас очікування від прийдешнього тижня: збереження м’якого валютного регулювання, яке у тижневому розрізі не впадатиме в око. Крім того, всі поточні зміни відбуватимуться в межах допустимих валютних коридорів, що свідчитиме про збереження до міри стабільної і прогнозованої ситуації: без неприємних курсових сюрпризів", - констатував Лєсовий.