НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

Офіційний курс на 23 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,8761 гривень за 1 долар (-0,0531 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5114 гривень за 1 євро (-0,0656 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 5 копійок до 41,88-41,91 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 42,10 гривень.

Допомога Україні

Україна найближчим часом отримає перші 2 млрд доларів допомоги від країн G7 за рахунок заморожених російських активів.

Зокрема, США нададуть через фонд Світового банку 1 млрд доларів, Японія - 567 млн доларів, Велика Британія - 483 млн доларів.

Таким чином, Україна практично гарантувала покриття дефіциту держбюджету і надходження валюти на 2025 рік, оскільки діятиме механізм G7 допомоги Україні на 50 млрд доларів.