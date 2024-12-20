НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

Официальный курс на 23 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,8761 гривен за 1 доллар (-0,0531 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,5114 гривен за 1 евро (-0,0656 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,88-41,91 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 42,10 гривен.

Помощь Украине

Украина в ближайшее время получит первые 2 млрд долларов помощи от стран G7 за счет замороженных российских активов.

В частности, США предоставят через фонд Всемирного банка 1 млрд долларов, Япония - 567 млн долларов, Великобритания - 483 млн долларов.

Таким образом, Украина практически гарантировала покрытие дефицита госбюджета и поступление валюты на 2025 год, поскольку будет действовать механизм G7 помощи Украине на 50 млрд долларов.