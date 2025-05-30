НБУ знизив курс долара на перший день червня і підняв євро до 47 гривень

Роль долара

Як заявив заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук, тренд на ослаблення ролі долара як глобальної резервної валюти розпочався десь у 2015 році, коли долар досяг свого піку.

"При цьому на сьогодні немає альтернативи для долара в цій ролі. Тому в найближче десятиліття долар точно залишатиметься основною світовою резервною валютою. Однак його конкуренти, найімовірніше, потроху послаблюватимуть цю його роль", - сказав він.

За його словами, жодна з альтернатив на сьогоднішній день не має шансу на те, щоб зіштовхнути долар з п'єдесталу.

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