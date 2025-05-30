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НБУ снизил курс доллара на первый день июня и поднял евро до 47 гривен

Фото: курс доллара упал менее чем на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5261 гривен за 1 доллар (-0,0024 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,074 гривен за 1 евро (0,2714 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,51-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

Роль доллара

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, тренд на ослабление роли доллара как глобальной резервной валюты начался где-то в 2015 году, когда доллар достиг своего пика.

"При этом на сегодняшний день нет альтернативы для доллара в этой роли. Поэтому в ближайшее десятилетие доллар точно будет оставаться основной мировой резервной валютой. Однако его конкуренты, скорее всего, понемногу будут ослаблять эту его роль", - сказал он.

По его словам, ни одна из альтернатив на сегодняшний день не имеет шанса на то, чтобы столкнуть доллар с пьедестала.

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