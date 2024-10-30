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НБУ знизив курс долара на останній день жовтня

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання три дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 31 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2790 грн за 1 долар (-0,1008 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,635 гривень за 1 євро (+0,0276 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 12 копійок до 41,24-41,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,55 гривні. За місяць курс долара не змінився.

Курс долара у жовтні

НБУ тримає курс долара практично незмінним уже три місяці поспіль. До кінця липня долар активно дорожчав і досягнув максимуму 41,49 грн/долар на 22 липня. У НБУ заявили про загрозу цінової стабільності та припинили девальвацію.

За жовтень курс долара зріс на 0,2% (з 41,19 грн/долар на 30 вересня). З початку року долар подорожчав на 8,7% (з 37,98 на 31 жовтня 2023 року).

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