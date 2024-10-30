НБУ знизив курс долара на останній день жовтня

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання три дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 31 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2790 грн за 1 долар (-0,1008 грн).
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 44,635 гривень за 1 євро (+0,0276 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 12 копійок до 41,24-41,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,55 гривні. За місяць курс долара не змінився.
НБУ тримає курс долара практично незмінним уже три місяці поспіль. До кінця липня долар активно дорожчав і досягнув максимуму 41,49 грн/долар на 22 липня. У НБУ заявили про загрозу цінової стабільності та припинили девальвацію.
За жовтень курс долара зріс на 0,2% (з 41,19 грн/долар на 30 вересня). З початку року долар подорожчав на 8,7% (з 37,98 на 31 жовтня 2023 року).