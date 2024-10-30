НБУ снизил курс доллара на последний день октября

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста три дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 31 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2790 гривен за 1 доллар (-0,1008 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 44,635 гривен за 1 евро (+0,0276 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,24-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,55 гривен. За месяц курс доллара не изменился.
НБУ держит курс доллара практически неизменным уже три месяца подряд. До конца июля доллар активно дорожал и достиг максимума 41,49 грн/доллар на 22 июля. В НБУ заявили об угрозе ценовой стабильности и прекратили девальвацию.
За октябрь курс доллара вырос на 0,2% (с 41,19 грн/доллар на 30 сентября). С начала года доллар подорожал на 8,7% (с 37,98 на 31 октября 2023 года).