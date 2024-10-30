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НБУ снизил курс доллара на последний день октября

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 31 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2790 гривен за 1 доллар (-0,1008 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,635 гривен за 1 евро (+0,0276 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,24-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,55 гривен. За месяц курс доллара не изменился.

Курс доллара в октябре

НБУ держит курс доллара практически неизменным уже три месяца подряд. До конца июля доллар активно дорожал и достиг максимума 41,49 грн/доллар на 22 июля. В НБУ заявили об угрозе ценовой стабильности и прекратили девальвацию.

За октябрь курс доллара вырос на 0,2% (с 41,19 грн/доллар на 30 сентября). С начала года доллар подорожал на 8,7% (с 37,98 на 31 октября 2023 года).

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