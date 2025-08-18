НБУ знизив курс долара до мінімуму з початку квітня

Прогноз курсу

Як зазначила в коментарі РБК-Україна Ганна Золотько з Unex Bank, цього тижня курс має залишитися відносно стабільним: зміни не перевищать 1,5% від поточного рівня, якщо не станеться неочікуваних подій в Україні чи світі.

"Курс гривні до іноземних валют визначатиме ринок, але НБУ буде активно впливати на цей курс, щоб уникнути надмірних коливань і забезпечити стабільність валютного ринку", - сказала вона.