НБУ снизил курс доллара до минимума с начала апреля

Официальный курс на 19 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2589 гривен за 1 доллар (-0,0812 грн). Это минимальный уровень с 9 апреля (41,174 гривен).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,1739 гривен за 1 евро (-0,1320 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,26-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,60 гривен, курс евро упал до 48,45 гривен.