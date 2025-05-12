НБУ знизив курс долара і обвалив євро

Курс євро-долар

Курс євро в Україні залежить від коливань пари євро-долар на міжнародному ринку.

Долар різко виріс до світових валют після того, як США і Китай домовилися призупинити торговельну війну на 60 днів.

США тимчасово знизять мита на китайські товари зі 145% до 30%, тоді як Китай скоротить мита на американський імпорт зі 125% до 10%.

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