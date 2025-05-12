НБУ снизил курс доллара и обвалил евро

Курс евро-доллар

Курс евро в Украине зависит от колебаний пары евро-доллар на международном рынке.

Доллар резко вырос к мировым валютам после того, как США и Китай договорились приостановить торговую войну на 60 дней.

США временно снизят пошлины на китайские товары со 145% до 30%, в то время как Китай сократит пошлины на американский импорт со 125% до 10%.

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