НБУ знизив курс долара, але підняв євро

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро трохи подорожчав, але поки що нижче історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 4 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7239 гривень за 1 долар (-0,0877 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 49,1758 гривень за 1 євро (+0,0430 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 6 копійок до 41,75-41,75 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав до 41,95 гривень, курс євро знизився до 49,60 гривень.
Долар США продовжує знижуватися до основних світових валют. Індекс долара, що відображає курс долара до шести валют, перебуває на рівні 96,701, близькому до 3,5-річних мінімумів. Індекс може завершити тиждень зниженням на 0,5%.
Євро стабілізувався на позначці 1,1806, близькій до максимуму вересня 2021 року.
В Україні долар є курсоутворювальною валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.