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НБУ снизил курс доллара, но поднял евро

Фото: курс доллара упал на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро немного подорожал, но пока ниже исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7239 гривен за 1 доллар (-0,0877 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,1758 гривен за 1 евро (+0,0430 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,75-41,75 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,95 гривен, курс евро снизился до 49,60 гривен.

 

Курс евро-доллар

Доллар США продолжает снижаться к основным мировым валютам. Индекс доллара, отражающий курс доллара к шести валютам, находится на уровне 96,701, близком к 3,5-летним минимумам. Индекс может завершить неделю снижением на 0,5%.

Евро стабилизировался на отметке 1,1806, близкой к максимуму сентября 2021 года.

В Украине доллар является курсообразующей валютой. Если евро растет к доллару на мировых рынках, в Украине также повышается курс.

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