НБУ снизил курс доллара, но поднял евро

Курс евро-доллар

Доллар США продолжает снижаться к основным мировым валютам. Индекс доллара, отражающий курс доллара к шести валютам, находится на уровне 96,701, близком к 3,5-летним минимумам. Индекс может завершить неделю снижением на 0,5%.

Евро стабилизировался на отметке 1,1806, близкой к максимуму сентября 2021 года.

В Украине доллар является курсообразующей валютой. Если евро растет к доллару на мировых рынках, в Украине также повышается курс.

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