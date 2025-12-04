НБУ знизив курс долара на 2 копійки

Резерви НБУ

Станом на 1 грудня міжнародні резерви НБУ зросли до рекордної величини – 54,7 млрд доларів. Приріст за листопад становив 10,6%. "Така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - прокоментував прес-центр НБУ.

В Нацбанку додали, що у листопаді на валютні рахунки НБУ надійшло 8,148 млрд доларів. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 493 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 282,6 млн доларів.

Продаж валюти на регулятором становив 2,727 млрд доларів (цей показник був на 3,9% менше, ніж у жовтні).