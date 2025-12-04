НБУ снизил курс доллара на 2 копейки

Официальный курс доллара на 5 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1838 гривен за 1 доллар (-0,02 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,2264 гривен за 1 евро (без изменений к предыдущему дню).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 42,20-42,23 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием торгов 3 декабря.

udinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 3 декабря увеличился на 6 копеек до 42,42 гривен, в то же время курс продажи евро снизился на 1 копейку - до 49,51 гривен.