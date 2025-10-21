НБУ знизив курс долара

Офіційний курс на 22 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7441 гривень за 1 долар (-0,0124 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,4732 гривень за 1 євро (-0,1898 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 41,70-41,73 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,95 гривень, євро зріс до 49,10 гривень.