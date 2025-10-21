UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ знизив курс долара

Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після двох днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7441 гривень за 1 долар (-0,0124 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,4732 гривень за 1 євро (-0,1898 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 41,70-41,73 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,95 гривень, євро зріс до 49,10 гривень.

 

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, цього тижня (20-26 жовтня) очікується, що валютні коливання залишаться в межах допустимих "коридорів":

  • 41,4-41,7 грн за долар і 48-49 грн за євро на міжбанку,
  • 41,25-41,65 грн за долар і 48-49,5 грн за євро на готівковому ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро