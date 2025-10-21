Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після двох днів зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 22 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7441 гривень за 1 долар (-0,0124 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,4732 гривень за 1 євро (-0,1898 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 41,70-41,73 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку долар зріс до 41,95 гривень, євро зріс до 49,10 гривень.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, цього тижня (20-26 жовтня) очікується, що валютні коливання залишаться в межах допустимих "коридорів":