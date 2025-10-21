RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ снизил курс доллара

Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двух дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7441 гривен за 1 доллар (-0,0124 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4732 гривен за 1 евро (-0,1898 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,70-41,73 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,95 гривен, евро вырос до 49,10 гривен.

 

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, на этой неделе (20-26 октября) ожидается, что валютные колебания останутся в пределах допустимых "коридоров":

  • 41,4-41,7 грн за доллар и 48-49 грн за евро на межбанке,
  • 41,25-41,65 грн за доллар и 48-49,5 грн за евро на наличном рынке.
