НБУ снизил курс доллара

Официальный курс на 22 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7441 гривен за 1 доллар (-0,0124 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4732 гривен за 1 евро (-0,1898 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,70-41,73 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,95 гривен, евро вырос до 49,10 гривен.