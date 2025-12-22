НБУ знизив курс долара на 10 копійок

Прогноз курсу долара

Курс долара на готівковому ринку на період 22-28 грудня прогнозується на рівні 42,3-42,8 гривень (купівля-продаж), а євро - 48-49,75 гривень. Такий прогноз надав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

У цей же період курси, вважає банкір, курс на міжбанківському ринку прогнозуються в межах 42,2-42,7 гривень для долара і 48-49,75 гривень для євро.

Різниця між курсами купівлі-продажу для долара може становити до 0,15 гривні на міжбанківському ринку, до 0,5-0,6 гривні в комерційних банках і до 0,6-1 гривня на готівковому ринку. Для євро цей показник прогнозується до 0,2 гривні, до 0,8-1 гривня і до 1-1,3 гривні відповідно.

В обмінних пунктах різниця між курсами продажу 22-28 грудня може становити 0,3-0,5 гривні для долара і до 0,5 гривні для євро, у комерційних банках ця різниця прогнозується 0,1-0,2 гривні для долара і 0,2-0,3 для євро.