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НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після того, як він підійшов до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6070 гривень за 1 долар (-0,0518 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,7373 гривень за 1 євро (+0,0331 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 41,69-41,72 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,80 гривень.

Коментар НБУ

НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% через сплеск інфляції. Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це підвищить інтерес до строкових гривневих заощаджень, а відповідно, сприятиме зниженню тиску на курс і ціни в міру вичерпання тимчасових факторів інфляції.

"Збереження стійкості валютного ринку залишається важливим фактором повернення інфляції на траєкторію зниження", - додав Пишний.

 

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