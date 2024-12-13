НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Офіційний курс на 16 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6070 гривень за 1 долар (-0,0518 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,7373 гривень за 1 євро (+0,0331 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 41,69-41,72 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,80 гривень.

Коментар НБУ

НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% через сплеск інфляції. Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це підвищить інтерес до строкових гривневих заощаджень, а відповідно, сприятиме зниженню тиску на курс і ціни в міру вичерпання тимчасових факторів інфляції.

"Збереження стійкості валютного ринку залишається важливим фактором повернення інфляції на траєкторію зниження", - додав Пишний.