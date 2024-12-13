НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Официальный курс на 16 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6070 гривен за 1 доллар (-0,0518 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,7373 гривен за 1 евро (+0,0331 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 41,69-41,72 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,80 гривен.

Комментарий НБУ

НБУ повысил учетную ставку до 13,5% из-за всплеска инфляции. Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, это повысит интерес к срочным гривневым сбережениям, а соответственно, будет способствовать снижению давления на курс и цены по мере исчерпания временных факторов инфляции.

"Сохранение устойчивости валютного рынка остается важным фактором возврата инфляции на траекторию снижения", - добавил Пышный.