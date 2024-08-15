НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Офіційний курс на 16 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1382 грн за 1 долар (-0,1880 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,3055 гривень за 1 євро (-0,2442 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 18 копійок до 41,12-41,14 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,45 гривні.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення прогнозують зростання курсу долара.

У липні на фінансові аналітики чекають курс протягом наступних 12 місяців на рівні 43,36 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за червень (42,80 грн/долар).

Банкіри прогнозують курс на рівні 43,15 грн/долар. Це також вище, ніж попередній прогноз за квітень (41,69 грн/долар).