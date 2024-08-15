НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Официальный курс на 16 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,1382 гривен за 1 доллар (-0,1880 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,3055 гривен за 1 евро (-0,2442 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 18 копеек до 41,12-41,14 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,45 гривен.

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население прогнозируют рост курса доллара.

В июле финансовые аналитики ожидают курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 43,36 грн/доллар. Это выше, чем предыдущий прогноз за июнь (42,80 грн/доллар).

Банкиры прогнозируют курс на уровне 43,15 грн/доллар. Это также выше, чем предыдущий прогноз за апрель (41,69 грн/доллар).