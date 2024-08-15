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Долар дорожчатиме: фінансові аналітики погіршили прогноз курсу

Україна, Четвер 15 серпня 2024 13:19
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Долар дорожчатиме: фінансові аналітики погіршили прогноз курсу Фото: курс долара зросте до 43,3 грн/долар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення прогнозують зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, у липні на фінансові аналітики очікують курс 43,36 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за червень (42,80 грн/долар).

Банкіри прогнозують курс на рівні 43,15 грн/долар. Це також вище, ніж попередній прогноз за квітень (41,69 грн/долар).

Населення прогнозує курс на рівні 42,69 грн/долар. У червні громадяни чекали на курс 42,51 грн/долар.

Керівники підприємств чекають на курс на рівні 41,61 грн/долар (дані за травень).

Долар дорожчатиме: фінансові аналітики погіршили прогноз курсу

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Законом про державний бюджет на 2024 рік визначено середній курс на рівні 40,7 грн/долар 42,1 грн/долар на кінець року. Однак, цей курс не є ані ціллю, ані прогнозом для НБУ, який визначає, яким буде курс.

Крім того, Кабмін у бюджетній декларації на 2025-2027 роки заклав середнє значення курсу долара у 2025 році на рівні 45,0 грн/долар та 45,6 грн/долар на грудень.

НБУ на 15 серпня встановив курс на рівні 41,32 грн/долар.

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