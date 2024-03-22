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НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Україна, П'ятниця 22 березня 2024 15:44
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НБУ знижує курс долара другий день поспіль Фото: курс долара впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після різкого зростання та оновлення історичних максимумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 25 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9075 грн за 1 долар (-0,0159 грн).

НБУ знижує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,1252 гривень за 1 євро (-0,3441 грн).

НБУ знижує курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс до кінця дня зріс на 11 копійок до 39,00-39,05 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 39,05 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей щодо інфляції та привабливості заощаджень у гривні.

"На нашу думку, ситуація на валютному ринку залишається достатньо контрольованою. Курс у нас коливається як в один, так і в інший бік. Так, дійсно, протягом останніх тижнів більше бачили ослаблення обмінного курсу", - сказав він.

Ніколайчук нагадав, що динаміка обмінного курсу визначається змінами у балансі попиту та пропозиції валюти на ринку.

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