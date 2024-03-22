НБУ знижує курс долара другий день поспіль
Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після різкого зростання та оновлення історичних максимумів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .
Офіційний курс на 25 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9075 грн за 1 долар (-0,0159 грн).
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Курс євро становитиме 42,1252 гривень за 1 євро (-0,3441 грн).
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На міжбанку сьогодні курс до кінця дня зріс на 11 копійок до 39,00-39,05 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
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На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 39,05 грн/долар.
Коментар НБУ
Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей щодо інфляції та привабливості заощаджень у гривні.
"На нашу думку, ситуація на валютному ринку залишається достатньо контрольованою. Курс у нас коливається як в один, так і в інший бік. Так, дійсно, протягом останніх тижнів більше бачили ослаблення обмінного курсу", - сказав він.
Ніколайчук нагадав, що динаміка обмінного курсу визначається змінами у балансі попиту та пропозиції валюти на ринку.