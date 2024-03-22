НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд после резкого роста и обновления исторических максимумов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 25 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,9075 гривен за 1 доллар (-0,0159 грн).

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Курс евро составит 42,1252 гривен за 1 евро (-0,3441 грн).

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На межбанке сегодня курс к концу дня вырос на 11 копеек до 39,00-39,05 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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На наличном рынке курс упал на 15 копеек до 39,05 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенности НБУ по поводу целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне.

"По нашему мнению, ситуация на валютном рынке остается достаточно контролируемой. Курс у нас колеблется как в одну, так и в другую сторону. Да, действительно, в течение последних недель больше видели ослабление обменного курса", - сказал он.

Николайчук напомнил, что динамика обменного курса определяется изменениями в балансе спроса и предложения валюты на рынке.