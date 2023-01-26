НБУ значно покращив прогноз щодо розміру міжнародних резервів

Національний банк України прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2023 року на рівні 27 млрд доларів. Це на 5,3 млрд доларів вище, ніж жовтневий прогноз (21,7 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НБУ .

Згідно з оновленим прогнозом НБУ, у 2024 році резерви зростуть до 31,0 млрд доларів (раніше очікувалося 27,4 млрд доларів). У 2025 році резерви становитимуть 34,6 млрд доларів.

Як зазначив під час брифінгу голова НБУ Андрій Пишний, у 2022 році Україна отримала понад 32 млрд доларів міжнародної допомоги, з яких більше 14 млрд доларів становили гранти.

"Завдяки цьому вдалося профінансувати більшу частину дефіциту зведеного бюджету (понад 27% ВВП без урахування грантів), а також наростити міжнародні резерви до 28,5 млрд доларів на кінець року. Поточний рівень резервів є достатнім для забезпечення стійкості валютного ринку", - сказав він.

З огляду на вже анонсовані обсяги міжнародної допомоги та прогрес у перемовинах з МВФ загальний обсяг офіційного фінансування у 2023 році може перевищити 38 млрд доларів, сказав він. Це дасть змогу уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту у 2023 році та підтримати міжнародні резерви на достатньому рівні, навіть в умовах довшого збереження високих безпекових ризиків.