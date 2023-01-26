НБУ значительно улучшил прогноз по размеру международных резервов

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2023 года на уровне 27 млрд долларов. Это на 5,3 млрд долларов выше, чем октябрьский прогноз (21,7 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ .

Согласно обновленному прогнозу НБУ, в 2024 году резервы вырастут до 31,0 млрд долларов (ранее ожидалось 27,4 млрд долларов). В 2025 году резервы составят 34,6 млрд долларов.

Как отметил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный, в 2022 году Украина получила более 32 млрд долларов международной помощи, из которых более 14 млрд долларов составляли гранты.

"Благодаря этому удалось профинансировать большую часть дефицита сводного бюджета (свыше 27% ВВП без учета грантов), а также нарастить международные резервы до 28,5 млрд долларов на конец года. Текущий уровень резервов достаточен для обеспечения устойчивости валютного рынка", - сказал он. .

Учитывая уже анонсированные объемы международной помощи и прогресс в переговорах с МВФ, общий объем официального финансирования в 2023 году может превысить 38 млрд долларов, сказал он. Это позволит избежать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита в 2023 году и поддержать международные резервы на достаточном уровне, даже в условиях более длительного сохранения высоких рисков безопасности.