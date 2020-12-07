НБУ значительно снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,25 гривен за евро. Это на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 декабря установлен на таком уровне: 34,2586 гривен за евро (-0,1309 грн). При этом курс евро на 7 декабря составляет 34,3895 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился после того, как накануне вырос до максимума почти за три года.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 34,17 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,15 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,23 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 декабря установлен на таком уровне: 28,2394 гривен за 1 доллар (-0,0519 грн). При этом курс доллара на 7 декабря составляет: 28,2913 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается четвертый день подряд после непрерывного роста с середины ноября.