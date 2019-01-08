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Межбанк открылся ростом курса доллара

Новости » Финансы    08.01.2019 - 10:44
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар вырос на 14 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 14 копеек до 27,94 грн/доллар, курс в покупке до 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 40 копейки до 31,96 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,8900 - 27,9400 грн/доллар, евро 31,9117 - 31,9661 грн/евро, российский рубль 0,4145 - 0,4156 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8900    27,9400

EUR/UAH     31,9117    31,9661

RUB/UAH     0,4145       0,4156

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 4 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,7850 - 27,8050 грн/доллар, евро 31,5387 - 31,5614 грн/евро, российский рубль 0,4083 - 0,4090 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,51 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 января установлен на таком уровне: 2751,1682 гривен за 100 долларов (-17,6582 гривен).

НБУ значительно повысил курс евро Курс доллара вырос на межбанке
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